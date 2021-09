Esordio, vittoria e passaggio del turno. Non poteva esserci pomeriggio migliore per Riccio e Garofani, difensore e protiere della Juventus Under 23. Dopo un'annata da protagonisti con la maglia della Juventus Primavera, i due oggi hanno fatto il loro esordio nel calcio professionistico. Esordio con vittoria: 3 a 2 contro il Feralpisalò.