Non sono soltanto i 14 della prima squadra di Maurizio Sarri a partire per gli impegni con le rispettive Nazionali. Ecco chi sarà impegnato nel corso della sosta tra i giovani della Juventus Under 23:



"L’Italia Under 20 vede impegnati i bianconeri Delli Carri, Frabotta, Loria, Olivieri e Portanova. Inghilterra e Portogallo le due gare del 10 e 15 ottobre. Han Kwang Song è convocato per la sfida contro la Corea del Nord del 15 ottobre; e nello stesso giorno Peteers con il Belgio affronta la Moldavia. Rafia con la Nazionale tunisina ha la gara contron il Camerun il giorno 12, mentre 24 ore prima Mota Carvalho farà parte di Olanda-Portogallo".