La Triestina è arrivata a ben 20 giocatori positivi al Covid-19, la Juventus Under 23 ogni giorno ne conta qualcuno in più. Insomma, il coronavirus torna a imperversare nel calcio italiano e la Lega Pro corre ai ripari. La Serie C avrebbe infatti dovuto riprendere dopo le feste con la seconda giornata di ritorno il weekend del 9 gennaio. Invece, come comunicato poco fa, quel turno di campionato è stato spostato in blocco ai primi giorni di febbraio.



Nella fattispecie, Triestina-JuveU23 si disputerà martedì 1 febbraio alle ore 18.