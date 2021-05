Mercoledì prossimo, il 19 maggio, la Juventus Under 23 affronterà la Pro Vercelli nel secondo turno dei playoff di Serie C. Per la Juve era fondamentale evitare non sovrapporsi alla finale di Coppa Italia della prima squadra, che si disputerà proprio mercoledì 19, di sera, contro l'Atalanta a Reggio Emilia. Al contempo, però, non bisogna neppure penalizzare i tifosi con un orario troppo anticipato durante il giorno. Ecco dunque il giusto compromesso: le 17.30. Come ha peraltro spiegato a La Stampa Alex Casella, direttore sportivo della Pro Vercelli: "Per noi era l’orario più consono nel rispetto dei tifosi, evitando così la concomitanza della finale di Coppa Italia. Già i nostri supporters non ci possono seguire allo stadio, giocare alle 15 avrebbe significato per loro non vederci neppure in tv o al computer. Stiamo lavorando sodo. Ci teniamo a far bene e arrivare il più lontano possibile".