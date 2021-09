Dopo la vittoria allo scadere con la Triestina (2-1 il risultato finale del match infrasettimanale di recupero giocato mercoledì allo Stadio "Moccagatta"), domenica alle 14.30 ladi mister Zauli affronterà in trasferta lanella partita valida per la quinta giornata di campionato di Serie C - Girone A.Designata la, che vede un fischietto "rosa": la gara in terra bresciana sarà infatti diretta dadi Caputi. Assistenti Markiyan Voytyuk, Nicola Zandonà e Simone Galipò quarto ufficiale.