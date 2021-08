La Juventus Under 23 scenderà in campo domenica 22 agosto per ilPresso lo Stadio Breda di Sesto San Giovanni, i bianconeri sfideranno lain gara unica, con il fischio d’inizio previsto alle ore 18.00.

