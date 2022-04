Sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini l'arbitro del match tra Juve Under 23 e Virtus Verona, gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C in programma domani pomeriggio in Veneto. Scelti come assistenti Simone Biffi di Treviglio e Simone Piazzini di Prato, mentre il quarto uomo sarà Marco Peletti di Crema. Il fischio d'inizio della partita è fissato alle 14.30, con i bianconeri di mister Zauli che vorranno tornare alla vittoria dopo essere incappati in tre sconfitte consecutive.