Quest'oggi la Juventus Under 23 affronterà la Pro Patria e cercherà di dare continuità ai risultati dopo la vittoria contro la Pergolettese. Nella lista dei convocati al match, presentata ieri, manca Lucas Rosa. Il difensore, infatti, è rimasto vittima di una lesione al retto femorale sinistro. Non si conoscono ancora i tempi di recupero del giocatore che verranno valutati più avanti con il contributo dello staff medico. Tra i disponibili, invece, rientra Hamza Rafia, dopo la squalifica per espulsione del turno precedente, questo permetterà a Zauli di tornare al vecchio modulo.