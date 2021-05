Ieri pomeriggio la Juventus Under 23 ha fatto due volte la storia. La prima, per aver giocato per la prima volta nella sua storia un playoff di Serie C; la seconda per averlo vinto 3 a 1 contro la Pro Patria e aver strappato il pass per la seconda fase. Il prossimo turno si giocherà mercoledì 19 maggio - l'orario non è ancora stato comunicato - e la squadra di Zauli incontrerà la Pro Vercelli allo Stadio Silvio Piola. Anche in questo caso varrà il vantaggio di classifica: questo vuol dire che i bianconeri sono obbligati a vincere se vogliono passare il turno. La Pro Vercelli entra nei playoff dalla seconda fase in quanto essere una delle due peggior classificate al quarto posto nei gironi di Serie C della regular season.