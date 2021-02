Dopo la scorpacciata di gol fatta contro il Livorno, risultato finale di 6 a 0, la Juventus Under 23 ritorna in campo domani alle 12.30 per giocare contro l'Albinoleffe. Si prospetta una sfida equilibrata visto che l'Albinoleffe si trova a soli 3 punti di distanza dai giovani bianconeri che vogliono continuare a vincere per assicurarsi un posto nei playoff. A fischiare l'inizio del match sarà l'arbitro Marco Emmanuele della sezione di Pisa, a coadiuvarlo Toce di Firenze e Santarossa di Pordenone, Pistarelli di Fermo il quarto uomo.