Dopo gli addii di Zauli e Bonatti, la Juventus è al lavoro per sostituire gli allenatori di Under 23 e Primavera. Per quel che riguarda l'Under 23, casting terminato: il prescelto è Massimo Brambilla, ex tecnico della Primavera dell'Atalanta, che ha superato la concorrenza di Stefano Vecchi. Per quel che riguarda l'Under 19, invece, la decisione è ancora da prendere, mentre sembra sfumare la candidatura di Gilardino, destinato al Genoa.