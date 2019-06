"Purtroppo devo dire addio e tornare in Italia per motivi personali. Sono grato al presidente e a tutti i dirigenti dell’Avispa che hanno creduto in me e mi hanno scelto per far parte di questo progetto. Vorrei dire grazie mille a tutti i tifosi che amano questa squadra e che ci hanno sostenuto in questi mesi e ai giocatori che hanno lavorato con me. Sono cresciuto come uomo e come professionista in questi cinque mesi con voi", così Fabio Pecchia, ex giocatore della Juventus, ha salutato dopo appena sei mesi l'Avispa Fukuoka. Ad attenderlo potrebbe essere la squadra bianconera Under 23. Sarà un testa a testa tra Pecchia e Andrea Pirlo per sostituire Mauro Zironelli, dopo una stagione tra alti e bassi, la prima di storia della seconda squadra bianconera.