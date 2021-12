Secondo quanto riportato da TMW, Mattiae Alessandrotorneranno presto alla. Entrambi in prestito alin Serie B, non hanno avuto un'esperienza memorabile in Calabria, con il club rossoblù intenzionato a "rispedirli" alla base: il primo, portiere classe 1998, non è mai sceso in campo in gare ufficiali a causa di un infortunio patito a inizio stagione, mentre il secondo, difensore di un anno più piccolo, ha collezionato quattro presenze per poi scendere nelle gerarchie. La loro avventura con il Cosenza pare dunque ai titoli di coda: sarà poi la Juve, proprietaria del loro cartellino, a decidere se lasciarli nell'o cercare per loro nuove sistemazioni.