La sessione di calciomercato di gennaio coinvolge anche la Juventus Under 23. Si è parlato oggi del probabile approdo in bianconero di ​Abdoulaye Dabo, centrocampista classe 2001 del Nantes. Per quel che riguarda le uscite, secondo quanto riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, a partire potrebbero essere in due. Coccolo, titolare fisso con Zauli, potrebbe ritrovare l'ex allenatore dell'Under 23 Fabio Pecchia alla Cremonese e trasferirsi, quindi, in Serie B. Anche Wesley è in partenza, per lui richieste all'estero, in particolare dal Losanna.