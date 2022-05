La Juventus Under 23 affronterà il Padova ad Alessandria martedì 17 per la gara di andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Per la gara saranno assenti Mattia Compagnon ed Enzo Barrenechea che hanno rimediato un'ammonizione nella gara di ritorno contro il Renate e salteranno per squalifica l'andata contro il Padova.