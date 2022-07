Prosegue a Rovetta, in provincia di Bergamo, il ritiro della, alla quale è aggregato anche Adrienche, come noto, non è partito per la tournée negli Stati Uniti con la prima squadra e quest'oggi ha preso parte anche alla partitella interna 11 vs. 11 con i giovani compagni, al lavoro agli ordini del nuovo tecnico Massimo. Il report della giornata odierna arriva direttamente dal sito ufficiale del club. Eccolo di seguito.Terzo giorno di lavoro per i bianconeri che proseguono la loro preparazione in vista dell’inizio del campionato (martedì 2 agosto verrà ufficializzato il calendario) e della Coppa Italia di categoria. Ritiro che si concluderà sabato 30 e vedrà, poi, i bianconeri impegnati in quattro gare amichevoli che serviranno per testare queste prime settimane di allenamenti.Juventus Under 23 vs Fossano allo Juventus Training Center di Vinovo (31 luglio, ore 17)Juventus vs Juventus Under 23 al Campo Comunale di Villar Perosa (4 agosto, ore 17)Juventus Under 23 vs Sanremese allo Juventus Training Center di Vinovo (10 agosto, ore 17)Juventus Under 23 vs Reggiana allo Juventus Training Center di Vinovo (14 agosto, ore 11)Venendo alla giornata odierna, doppia seduta di allenamento per i bianconeri con quella del pomeriggio interamente dedicata a una partitella interna per iniziare a mettere in pratica l’idea di calcio di Mister Brambilla, a meno di un mese dalla prima gara ufficiale.Le immagini più belle del test match "in famiglia" di questo pomeriggio.