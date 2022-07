Amichevole in vista per la. La squadra allenata da mister Massimoscenderà in campo domani pomeriggio al Training Center di Vinovo contro il, formazione militante in Serie D, a circa tre settimane dall'avvio della stagione che prevede il debutto in Coppa Italia nel fine settimana del 21 agosto e a seguire, la settimana successiva, quello in Serie C. A questo proposito, i gironi e il calendario del prossimo campionato saranno definiti giovedì 4 agosto, con i bianconeri che comunque saranno inseriti come di consueto nel raggruppamento A. L'amichevole di domani, intanto, è fissata per le 17.00.