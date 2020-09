1









Domani 10 settembre alle ore 11.30 nell’Aula Magna Mario Arcelli della Luiss Guido Carli a Roma ci sarà la presentazione della nuova Lega Pro. La Juventus Under 23, al terzo anno di attività, sarà dunque spettatrice interessata per quelle che saranno le novità della Serie C 2020-2021, in particolare i calendari e la composizione dei tre gironi. Già ufficiale invece l'annullamento della Coppa Italia di categoria, di cui i bianconeri sono campioni in carica. Ricordiamo che, dopo le gestioni Zironelli e Pecchia, l'allenatore dell'Under 23 bianconera è Lamberto Zauli, promosso dalla Primavera.