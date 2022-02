La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli domani potrà contare sul giovane bianconero Kaio Jorge che è stato escluso da Massimiliano Allegri dalla lista Champions e dunque non è partito per la Spagna. Il classe 2002 era già stato a disposizione di mister Zauli dando il suo contributo alla formazione bianconera Under 23. Era accaduto il 20 ottobre 2021 per la sfida contro l'Albinoleffe e Kaio aveva sbagliato un rigore ma poi era anche andato a segno. Quella rete risulta essere fin qui la prima di Kaio Jorge a Torino. Vedremo cosa accadrà domani nel match contro la Pro Patria.