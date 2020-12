Spesso avviene che la Juventus Under 23, disputando il campionato di Serie C, si ritrovi a giocare contro giocatori cresciuti in nella Juve che poi non sono riusciti a sfondare nel grande calcio, ma che si sono ritagliati una buona carriera professionistica. Domani avverrà qualcosa di simile, quando la formazione di mister Zauli affronterà il Renate. Nella formazione lombarda, infatti, milita l'albanese Elvis Kabashi, prodotto del vivaio bianconero che con la Primavera 7 anni fa vinse Coppa Italia e Supercoppa di categoria. E si allenò con la prima squadra di Antonio Conte.