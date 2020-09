#Under23, amichevole a Vinovo per proseguire la preparazione



Domani, 12 settembre

10:30

Chisola



La gara verrà disputata a porte chiuse.#ForzaJuve pic.twitter.com/ZsIg6sZCfl — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 11, 2020

Nuova amichevole per la Juventus Under 23 che domani scenderà in campo contro il Chisola a Vinovo. La sfida si giocherà alle ore 10:30 a porte chiuse. Lo ha comunicato il club bianconero tramite l'account dedicato alle formazioni giovanili. Domani il report del match qua su Ilbianconero.com.