L'esterno della Juventus Under 23 Alessandro Di Pardo ha parlato ai microfoni di Juventus Tv a poche ore dal fischio d'inizio della gara dei playoff contro la Pro Vercelli: "Sarà una partita difficile, loro sulla carta sono arrivati prima di noi e sono i favoriti ma noi conosciamo le nostre qualità e sappiamo che possiamo dare fastidio a chiunque e non guardiamo in faccia a nessuno, anche se sono arrivati davanti".

VITTORIA - "Non abbiamo niente da perdere, affronti la partita con più spirito di sacrificio e ci va una spinta da parte di tutti e pensare solo a vincere. "

CONSAPEVOLEZZA - "Sento più confidenza, è il terzo anno in Lega Pro. Abbiamo fatto una crescita, all'inizio eravamo un gruppo appena creato e bisognava capire i meccanismi. Ora il progetto cresce e dà risultati: l'anno scorso la Coppa Italia e ora i playoff"

PRIMA SQUADRA - "Tanta emozione, manca quasi il respiro. Dopo la prima, rientrare è più facile a livello emotivo. È un'esperienza che dà fiducia e quindi aiuta quando vai a giocare partite come questa, hai più autostima e sei più tranquillo, senza sbagliare mentalità e pensare ai traguardi raggiunti"

PROGETTO - "Progetto validissimo, sarò sempre grato alla Juve per questa possibilità"