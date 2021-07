Alessandro Di Pardo è uno dei giocatori che si sono maggiormente messi in evidenza nella Juventus Under 23 che ha terminato la sua stagione nel Girone A di Serie C con l'eliminazione al secondo turno playoff. Il terzino destro bianconero è senz'altro pronto per un salto di categoria e può andare a farsi le ossa in Serie B. Come spiega Calciomercato.com infatti, Di Pardo è vicinissimo al: durante il mese di luglio il club veneto e la Juve manderanno in porto la trattativa per il prestito.