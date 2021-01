#Under23 di nuovo al lavoro. Oggi la ripresa con allenamenti individuali. pic.twitter.com/GCLINwVeOF — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 1, 2021

La Juventus Under 23 ha giocato la sua ultima partita del 2020 all'antivigilia di Natale, ed è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Ora c'è da lavorare duro per presentarsi al meglio sabato 9 gennaio contro la Carrarese di Silvio Baldini (che però non sarà in panchina). La squadra allenata da Lamberto Zauli è tornata oggi al lavoro dopo il "rompete le righe natalizio", ma ancora non a pieno regime...