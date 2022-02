Tra martedì e giovedì si giocheranno i recuperi della 22esima giornata di Serie C. Tra queste si giocherà anche Juventus Under 23-Pro Patria. La sfida è in programma mercoledì alle ore 14.30. Il fischietto del match sarà Simone Taricone di Perugia. Gli assistenti Niedda e Tommasi mentre il quinto ufficiale sarà Bouabid. Bianconeri alla ricerca del riscatto dopo il pareggio per 2-2 per mano del Seregno di ieri.