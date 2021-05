Domenica 9 maggio sarà una data storica per la Juventus Under 23, per la squadra e per l'intero progetto. La compagine, quest'anno guidata da Lamberto Zauli, affronterà per la prima volta nella sua storia una gara dei playoff, contro la Pro Patria. A fischiare l'inizio del match - programmato alle 17:30 - sarà il Signor Luigi Carella della sezione di Bari, coadiuvato da ​Thomas Miniutti di Maniago, ​Alex Cavallina di Parma e ​Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino che sarà il quarto assistente.