Dopo la sconfitta subita contro la Pro Vercelli, la Juventus Under 23 avrà presto l'occasione per rifarsi. Mercoledì alle 16:30, infatti, la squadra di Zauli scenderà in campo contro la Triestina, per il recupero della seconda giornata di Serie C.Ad arbitrare la partita sarà il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano. Coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Veronica Martinelli di Seregno. Quarto assistente, Samuele Andreano di Prato.