Dopo la sconfitta subita in rimonta contro la Feralpisalò, la Juventus Under 23 torna in campo mercoledì, per affrontare la Giana Erminio. A fischiare l'inizio del match, alle 17:30, sarà il signor ​Francesco D'Eusanio della sezione di Faenza, coadiuvato da ​Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e ​Andrea Sprezzola della sezione Mestre; quarto uomo sarà ​Alessandro Gresia della sezione di Piacenza.