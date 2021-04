Dopo il recupero di campionato contro l'Olbia, la Juventus Under 23 tornerà in campo domenica per affrontare la Carrarese di Totò Di Natale. Una sfida delicata in chiave playoff per la squadra di Zauli che vuole conservare uno dei posti tra le prime dieci del campionato. A fischiare l'inizio della partita - alle ore 15 - sarà il signor Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, coadiuvato da Andrea Nasti di Napoli e Antonio Pierdipalumbo di Torre del Greco; Andrea Calzavara di Varese il quarto assistente.