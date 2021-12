La Juventus Under 23 torna in campo domenica pomeriggio, per tentare di spezzare la striscia negativa di 3 sconfitte consecutive. Fischio d'inizio alle 14:30 al Moccagatta di Alessandria; questa la squadra arbitrale designata:Fabio Rosario LuongoNapoliMarco CroceNocera InferioreAndrea CravottaCitta' di CastelloGiuseppe VingoPisa