Dopo soli 2 punti raccolti in 5 partite, la Juventus Under 23 torna in campo domenica per affrontare il Renate. Una sfida difficile contro una delle squadre di vertice del girone A della Serie C, una sfida fondamentale in chiave playoff, obiettivo primario della squadra guidata da Zauli. A fischiare l'inizio del match - alle 17:30 - sarà il signor Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, coadiuvato da Francesco Perrelli di Isernia e Antonio Lalomia di Agrigento; il quarto assistente sarà Graziella Pirriatore di Bologna.