Domenica torna in campo la Juventus Under 23, alle 20:30, per affrontare la Pro Patria nella seconda gara del campionato di Serie C. A fischiare l'inizio del match sarà ​Francesco Burlando della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti ​Marat Ivanavich di Fiore e Matteo Nigri di Trieste. A ricoprire il ruolo di quarto assistente sarà ​Davide Santarossa della sezione di Pordenone.