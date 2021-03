Torna in campo la Juventus Under 23, dopo più di una settimana di inattività a causa delle gare saltate per l'emergenza Covid. lo farà tra le mura amiche del Moccagatta di Alessandria e di fronte si troverà la Pergolettese. A fischiare l'inizio del match, programmato alle ore 15, sarà il signor Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino, coadiuvato da Ivan Catallo di Frosinone e ​Franck Loic Nana Tchato di Aprilia. Quarto ufficiale sarà Deborah Bianchi. Sfida impegnativa per la squadra di Zauli che dovrà togliersi un po' di ruggine di dosso e affrontare una squadra in lotta per uscire dalla zona playout.