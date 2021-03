Dopo la vittoria al cardiopalma contro il Novara, arrivata con un gol nei minuti finale del neo acquisto Akè, la Juve Under 23 torna in campo domenica per affrontare il Grosseto decimo in classifica. All'andata la compagine di Zauli si impose con un 2 a 0 firmato da Vrioni e Rafia. A fischiare l'inizio del match, alle ore 15, sarà il signor Enrico Maggio della sezione di Lodi. Paolo Cipolletta di Avellino e Giuseppe Cesarano di Castellamare di Stabia gli assistenti. Il quarto uomo, invece, sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.