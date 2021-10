Le parole di Konidifensore dellaa Juventus Tv: "Il gol al Piacenza? Personalmente ero molto felice perché non facevo gol da un po' e per la partita era importante perché abbiamo pareggiato e conquistato un punto"- "Abbiamo dimostrato che siamo una squadra che può vincere contro tutte, giochiamo bene. Nei rigori dobbiamo migliorare e davanti dobbiamo mettere più qualità e chiudere le partite"- "Un campionato molto fisico, intenso. Mi piace, posso imparare tanto"- "Ho sempre fatto il centrale, anche prima della Juve. Qui mi sento in fiducia e mi sento bene"- "Bello, ti puoi misurare contro giocatori fortissimi, dopo che ti alleni con loro sai in cosa sei forte e dove devi migliorare"- "Prendono pochissimi gol e noi dobbiamo difendere bene e provare a non prendere gol, poi trovare il gol"