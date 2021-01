Alla vigilia del match di Serie C, il primo del 2021, contro la Carrarese, mister Lamberto Zauli ha fatto il punto dei giocatori infortunati della Juventus Under 23: "​Dalla prossima settimana spero rientri in gruppo Marques dopo il suo guaio muscolare, Gozzi oggi ha sostenuto il suo primo allenamento, Vrioni purtroppo ha avuto un grave incidente quindi se ne parlerà fra qualche mese, Petrelli si è fermato a metà settimana per un infortunio alla caviglia, Peeters ha avuto un infortunio alla spalla e valuteremo la prossima settimana se farlo rientrare in gruppo.".