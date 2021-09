Le parole di Nicolòa Juventus Tv: "L'esordio con gol è stato una grande emozione e una soddisfazione. La passione per il calcio è nata durante il Mondiale 2006, vedendo Totti che metteva il dito in bocca, io avevo 4 anni e lo facevo anche io. A 9 anni sono stato preso dall'Udinese dove ho fatto tutto il settore giovanile. Prima dei 16 anni sono andato al Brugge, il momento più duro ma quello che mi ha fatto crescere di più. Poi ho fatto due anni a Monaco dove ero più agevolato, vista l'esperienza. Cambiare nazione, cibo, cultura, lingua è stata la prima grande difficoltà, come la lontananza da casa. La preparazione che c'è in Italia non c'è né in Francia né in Belgio. Quando ho sapute dell'interesse della Juve ho provato orgoglio e felicità, non ci ho pensato due volte. Il progetto mi è subito piaciuto tanto"