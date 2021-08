Ieri laha battuto ai supplementari la, dopo essere stata in doppio svantaggio, e si è aggiudicata il passaggio al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Tra le tante note positive, anche il primo gol ufficiale di un nuovo acquisto, che in questa stagione avrà il ruolo di bomber della squadra di, Nicolò. Questo il suo messaggio su Instagram: "bella vittoria e felice del mio primo gol tra i professionisti..continuiamo così!".