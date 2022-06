Sarà Massimo Brambilla il nuovo allenatore della Juventus Under 23, l'erede di Lamberto Zauli che si è trasferito al Sudtirol. Prima dell'ufficialità, però, manca ancora un passaggio: Brambilla è contrattualmente ancora legato all'Atalanta, club per cui allenava la Primavera, e di questo si è parlato dell'incontro per Demiral. Situazione che potrebbe definirsi nei prossimi giorni, dopo la risoluzione del contratto, via libera alle ufficialità.