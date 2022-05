Sanzioni per il Padova dopo i cori razzisti nei confronti di Koni De Winter. L'increscioso episodio risale a sabato sera, durante i quarti di finale dei playoff di Serie C: nel mirino dei repellenti "buu" provenienti dalla Tribuna Est, appunto, il giovane difensore belga, in campo con la Juve Under 23 fin dal primo minuto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la punizione inflitta al club di casa è articolata. Il settore dovrà rimanere chiuso per una partita, però la sanzione è sospesa per un anno, con un'avvertenza: se durante l'anno si verificherà un caso analogo, la sanzione tornerà in vigore e si sommerà a quella che verrà eventualmente comminata. Questa la decisione del Giudice Sportivo Stefano Palazzi dopo aver letto le relazioni della Procura Federale e del commissario di campo, in cui si parla di 500 tifosi veneti che insultavano De Winter per un fallo, venendo fischiati dagli altri spettatori.