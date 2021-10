Lamberto Zauli era squalificato e dunque non era lui in panchina ad allenare stasera la Juventus Under 23 nel pareggio per 1-1 a Piacenza. Questo dunque il commento del suo vice: "Questa sera abbiamo giocato due partite in una. Nel primo tempo il Piacenza non ci ha lasciato molti spazi per imporre il nostro gioco costringendoci a forzare alcune giocate. Nella ripresa, invece, la gara si è aperta e noi siamo riusciti maggiormente a imporre il nostro gioco, creando diverse occasioni pericolose.Torniamo a casa con un buon punto con la consapevolezza di dover crescere ancora tanto, ma è normale essendo il nostro un gruppo molto giovane".