La Juventus Under 23 domenica pomeriggio affronterà l'Alessandria nella 15^ giornata del campionato di Serie C girone A. Normalmente sarebbe una partita tra due squadre semplicemente della stessa regione, il Piemonte: Torino contro l'Alessandria. Ma da un certo punto di vista, la sfida contro i grigi si può considerare un derby: attualmente lo stadio di casa della Juve Under 23 è il Moccagatta, ovvero lo stadio dell'Alessandria. Le due squadre dunque sono di città diverse, ma finché i bianconeri si affideranno al Moccagatta condivideranno il medesimo impianto, proprio come due rivali cittadine.