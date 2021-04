Il calciatore della Juventus Under 23 Mattia Compagnon è intervenuto oggi ai microfoni di Juventus Tv per parlare dell'ultima partita contro l'Olbia e della sua esperienza in bianconero: "Il gol contro l'Olbia ha rappresentato un'emozione indescrivibile perché era da un po' che non segnavo e ha permesso di conquistare un punto che ci serve in ottica playoff: sono molto contento per la squadra e per la prestazione".

ALLA JUVE - "Durante questo periodo in bianconero ho avuto delle difficoltà all'inizio, per via delle pressioni che sentivo per l'importanza della maglia. Grazie ai compagni che mi hanno subito fatto sentire a mio agio, sono riuscito a superare le difficoltà"

OBIETTIVI - "Raggiungere i playoff e la Serie B, io ho tanti obiettivi ma il più importante è rimanere a fine stagione qui alla Juventus".