L'esterno della Juve Under 23 Mattia Compagnon è intervenuto ai canali ufficiali del club bianconero in vista della sfida di domenica contro la Pro Sesto. Ecco alcuni estratti delle sue dichiarazioni:



CONDIZIONI - "Fisicamente mi sento molto bene, ho raggiunto uno stato di forma ottimale. Sento soprattutto la fiducia di mister Zauli e cerco di fare del mio meglio per ripagarla. Sono cresciuto soprattutto mentalmente, mi sento molto più tranquillo e posso essere spensierato in campo, per dimostrare tutto il mio valore. Forse è stato il primo gol a darmi fiducia. Da lì ho trovato la giusta serenità per rendere al meglio sfruttando le mie caratteristiche".



LA SQUADRA - "Il gruppo è sempre più unito e secondo me è questo l’aspetto che più ci ha permesso di ottenere un filotto così importante. C’è grande fiducia all’interno dello spogliatoio e penso che ci sia anche maggiore consapevolezza del nostro valore, come collettivo. Siamo una squadra molto forte e possiamo giocarcela con tutti".



GLI AVVERSARI - "La Pro Sesto è una squadra molto in forma in questo momento, di conseguenza sarà fondamentale non abbassare il nostro livello di gioco. Non dobbiamo perdere punti nel nostro cammino perché saranno quelli che ci permetteranno di raggiungere la posizione migliore nella griglia play-off. Dovremo fare una grande prestazione".



GLI OVER - "Il nostro gruppo è molto giovane, e avere in squadra giocatori di grande esperienza come Poli, Iocolano e Brighenti è sicuramente un valore aggiunto molto importante. Dal punto di vista della concentrazione, in allenamento e in partita, il loro apporto è fondamentale perché tengono sempre ai massimi livelli il nostro grado di attenzione: i loro consigli e incoraggiamenti ci danno fiducia per continuare a crescere e a migliorarci. Sono un punto di riferimento per tutti noi".