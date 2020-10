La Juventus Under 23, oggi, 28 ottobre, ospita, al Giuseppe Moccagatta di Alessandria, il Como, nella gara valida per il recupero della 3a giornata del Campionato di Serie C, Girone A. La gara, che si sarebbe dovuta disputare alle ore 17, sarà invece giocata alle ore 20. Quasi in contemporanea con la prima squadra, impegnata all'Allianz Stadium contro il Barcellona. Il motivo? Lo spiega il comunicato: "​Preso atto dell’istanza presentata dalla società Como ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Juventus U23-Como, in programma mercoledì 28 Ottobre 2020,Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria, abbia inizio alle ore 20.00, anziché alle ore 17.30".