La Juventus Under 23, dopo un periodo segnato dalle assenze da coronavirus, ha ritrovato la maggior parte dei suoi elementi, mister Zauli compreso, e si allena quasi a ranghi completi. Domenica pomeriggio la 'seconda squadra' della Juve riceve la Pistoiese per la 12^ giornata del girone A di Serie C (e poi ci sarà da recuperare il match del 10° turno contro il Grosseto). Il club bianconero ha messo a disposizione su JTV il video dell'allenamento di oggi, un highlights di quattro minuti e mezzo. Per saggiare i progressi dei talenti di casa Juve.