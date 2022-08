Ad Alessandria l'amichevole tra Juventus Under 23 e Reggiana finisce 1-1. Al vantaggio degli ospiti firmato da Rosafio al minuto 79 rispondono i bianconeri su calcio di rigore con il primo gol stagionale di Iling.Si chiude, così, in perfetto equilibrio un test che è servito a Mister Brambilla per vedere ulteriori passi in avanti da parte di tutto il gruppo contro un'avversaria di assoluta valore.L'inizio del campionato si avvicina sempre di più, di conseguenza acquisire fiducia in incontri come questi, seppur amichevoli, è un'iniezione di fiducia molto importante in vista della prossima stagione.Da Juventus.com