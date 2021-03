direttamente con una "promozione" nell'Under 23 di mister Zauli. A 8 mesi da quel brutto infortunio, infatti, Anzolin figura nell'elenco dei convocati per la trasferta di domani pomeriggio contro il Grosseto. Potrebbe essere un elemento importante anche per sostituire De Marino, convocato da Pirlo con la prima squadra per il match di stasera con la Lazio.