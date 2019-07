La Juventus Under 23 vuole essere grande protagonista nella prossima stagione in Serie C, dopo un'annata d'esordio non particolarmente fortunata, chiusa fuori dai playoff sotto la gestione di Mauro Zironelli. Il tecnico è stato esonerato e al suo posto è arrivato Fabio Pecchia, che attende i rinforzi desiderati in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato chiuso un doppio colpo in tal senso: dalla Sampdoria arriva Erasmo Mulè, difensore classe '99, mentre dal Novara ecco l'attaccante Matteo Stoppa, classe 2001.