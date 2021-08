Procede l'opera di rinnovamento della Juventus Under 23 che sta inserendo in rosa giovani provenienti dal mercato o dalla squadra Primavera. In uscita, invece, gli over che, in questi anni, hanno dato una grossa mano al progetto. Tra questi, il centrocampista offensivo classe '98, Ferdinando. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, su di lui ci sarebbe stata l'accelerata dell'che, così, avrebbe superato l'interessamento del Taranto.